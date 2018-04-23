21:46 23 апреля | Футбол — РФПЛ

Роман Павлюченко: "На этом борьба закончилась. "Локомотив" - чемпион"

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Бывший нападающий "Спартака" и "Локомотива" Роман Павлюченко расстроен поражением красно-белых в матче 27-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:3). Форвард выразил уверенность, что "Спартак" лишился шансов на чемпионство. 

Красно-белые отстают от "Локомотива" на 7 очков за три тура до конца сезона и теоретически еще могут обойти их в таблице.

"Да, уж беда, после сегодняшнего матча, могу сказать что "Локомотив" - чемпион! На этом борьба закончилась", - написал Павлюченко в Твиттере.

Спартак М - Ахмат

"Локомотив" станет чемпионом, если победит "Краснодар"

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Дополнительная информация

https://twitter.com/SuperPav1981/status/988483833870905344

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Gagauzi_iz_Chadira SM

Рома ты забыл что есть ещё кони, которые при убогой игре как то умудряются выигрывать чемпионат...

23:16 23 апреля

Smash.

Рома, хехе. Болельщик ЦСКА.

22:16 23 апреля

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