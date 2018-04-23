Роман Павлюченко: "На этом борьба закончилась. "Локомотив" - чемпион"

Бывший нападающий "Спартака" и "Локомотива" Роман Павлюченко расстроен поражением красно-белых в матче 27-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:3). Форвард выразил уверенность, что "Спартак" лишился шансов на чемпионство.

Красно-белые отстают от "Локомотива" на 7 очков за три тура до конца сезона и теоретически еще могут обойти их в таблице.

"Да, уж беда, после сегодняшнего матча, могу сказать что "Локомотив" - чемпион! На этом борьба закончилась", - написал Павлюченко в Твиттере.

"Локомотив" станет чемпионом, если победит "Краснодар"