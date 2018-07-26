Роман Павлюченко: "Моя позиция - нет пиву на российских стадионах во время матчей РПЛ"

Бывший форвард сборной России и "Тоттенхэма" Роман Павлюченко не хочет, чтобы со следующего сезона в Российской премьер-лиги продавали алкогольное пиво на стадионах.
- Прочитал новость о том, что в России могут вернуть пиво на стадионы. На матчах чемпионата мира-2018 болельщики активно пили пиво, - написал Павлюченко в Инстаграме. - Однако считаю, что чемпионат России по сильно отличается от чемпионата мира.
На чемпионате России другие болельщики. И моя позиция - нет пиву на российских стадионах во время матчей чемпионата России! В крайнем случае - только безалкогольное!
Сергей Прядкин: "Я борец с алкоголизмом, но пиво на стадионе это атрибут боления" //
В Госдуме считают, что нужно тщательно проанализировать возможность возвращения пива на стадионы //
РПЦ против предложения вернуть пиво на стадионе
Дополнительная информация
https://www.instagram.com/p/Blqh58XA711/?hl=ru&taken-by=pavlyuchenko_1981