Роман Павлюченко: "Думал, в матче с "Рапидом" фанат ударит Глушакова"

Бывший нападающий "Спартака" и "Локомотива" Роман Павлюченко высказал "СЭ" свое мнение о матче 16-го тура РПЛ между этими командами – выиграли красно-белые (2:1). Счет открыл капитан хозяев Денис Глушаков, но часть спартаковских болельщиков продолжают выступать против присутствия хавбека в команде.

- Как оцениваете ситуацию с выбежавшим на поле болельщиком - как оказалось, он хотел сказать Глушакову, что его любят?

- Было видно, что фанат подходит к футболистам не агрессивно. В матче с "Рапидом" парень бежал со злостью - думал, вообще хотел ударить Дениса. Сегодня же пытался обнять Глушакова. Такие болельщики тоже есть - и их много. Люди разные и все относятся к Денису по-своему.

- Сегодняшнее интервью Ещенко сайту "Спартака" помогло команде или наоборот?

- Скажу только одно - такие интервью перед важной игрой нельзя публиковать. За этим надо следить и пресс-служба "Спартака" не должна, на мой взгляд, выпускать подобные материалы. (Арман Мкртчян)

Полностью интервью Павлюченко - здесь

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