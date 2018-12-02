23:15 2 декабря | Футбол — РПЛ

Роман Павлюченко: "Думал, в матче с "Рапидом" фанат ударит Глушакова"

Обсудить
0

Бывший нападающий "Спартака" и "Локомотива" Роман Павлюченко высказал "СЭ" свое мнение о матче 16-го тура РПЛ между этими командами – выиграли красно-белые (2:1). Счет открыл капитан хозяев Денис Глушаков, но часть спартаковских болельщиков продолжают выступать против присутствия хавбека в команде.

 
2 декабря. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Локомотив&quot; - 2:1. Денис Глушаков.Еще один фанат выбежал к Глушакову. Теперь в матче "Спартака" с "Локомотивом"

- Как оцениваете ситуацию с выбежавшим на поле болельщиком - как оказалось, он хотел сказать Глушакову, что его любят?

- Было видно, что фанат подходит к футболистам не агрессивно. В матче с "Рапидом" парень бежал со злостью - думал, вообще хотел ударить Дениса. Сегодня же пытался обнять Глушакова. Такие болельщики тоже есть - и их много. Люди разные и все относятся к Денису по-своему.

 - Сегодняшнее интервью Ещенко сайту "Спартака" помогло команде или наоборот?

- Скажу только одно - такие интервью перед важной игрой нельзя публиковать. За этим надо следить и пресс-служба "Спартака" не должна, на мой взгляд, выпускать подобные материалы. (Арман Мкртчян)

Спартак - Локомотив

Полностью интервью Павлюченко - здесь

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

Опрос

Фанаты "Спартака" против Глушакова. Что делать игроку?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Глушаков: черная осень. И зима
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...