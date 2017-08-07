04:17 | Футбол — РФПЛ

Роман Павлюченко: "До зимы "Спартаку" новые игроки не нужны"

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Бывший форвард "Спартака" Роман Павлюченко в интервью "СЭ" заявил, что красно-белым не нужно усиление, даже несмотря на разгромное поражение от "Зенита" в матче 4-го тура чемпионата России (1:5). По его мнению, состав укомплектован великолепно.

– Мне кажется, до зимы "Спартаку" никто не нужен, - уверен Палюченко. - Подбор игроков великолепный. Ребята мобильные, техничные, каждый четко знает, что надо делать на поле. С конкуренцией все в порядке, ни одна позиция явно не "провисает".

– А центр обороны?

– Понятно, в идеале хотелось бы взять суперзащитников из "Реала" или "Барселоны". Но к нам они точно не поедут.

Полностью интервью Павлюченко //
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Albertozi

Каждый четко знает,что надо делать на поле)))

08:11

Рога и копыта

Спартаку теперь 16 лет еще ничего не поможет :D

08:05

Vittorio-049

Хоть до зимы, хоть до весны. И как друзья вы не садитесь, все в футболисты не годитесь

07:39

mikeV

Конечно, до зимы не нужны - потом Федун нового тренера возьмёт, и уже тот будет новых набирать...

06:25

Гетеродин

А уж потом и подавно не будут нужны.

04:38