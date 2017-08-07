Роман Павлюченко: "До зимы "Спартаку" новые игроки не нужны"

Бывший форвард "Спартака" Роман Павлюченко в интервью "СЭ" заявил, что красно-белым не нужно усиление, даже несмотря на разгромное поражение от "Зенита" в матче 4-го тура чемпионата России (1:5). По его мнению, состав укомплектован великолепно.
– Мне кажется, до зимы "Спартаку" никто не нужен, - уверен Палюченко. - Подбор игроков великолепный. Ребята мобильные, техничные, каждый четко знает, что надо делать на поле. С конкуренцией все в порядке, ни одна позиция явно не "провисает".
– А центр обороны?
– Понятно, в идеале хотелось бы взять суперзащитников из "Реала" или "Барселоны". Но к нам они точно не поедут.
Полностью интервью Павлюченко //
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"
Albertozi
Каждый четко знает,что надо делать на поле)))
08:11
Рога и копыта
Спартаку теперь 16 лет еще ничего не поможет :D
08:05
Vittorio-049
Хоть до зимы, хоть до весны. И как друзья вы не садитесь, все в футболисты не годитесь
07:39
mikeV
Конечно, до зимы не нужны - потом Федун нового тренера возьмёт, и уже тот будет новых набирать...
06:25
Гетеродин
А уж потом и подавно не будут нужны.
04:38