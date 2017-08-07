Роман Павлюченко: "До зимы "Спартаку" новые игроки не нужны"

Бывший форвард "Спартака" Роман Павлюченко в интервью "СЭ" заявил, что красно-белым не нужно усиление, даже несмотря на разгромное поражение от "Зенита" в матче 4-го тура чемпионата России (1:5). По его мнению, состав укомплектован великолепно.

– Мне кажется, до зимы "Спартаку" никто не нужен, - уверен Палюченко. - Подбор игроков великолепный. Ребята мобильные, техничные, каждый четко знает, что надо делать на поле. С конкуренцией все в порядке, ни одна позиция явно не "провисает".

– А центр обороны?

– Понятно, в идеале хотелось бы взять суперзащитников из "Реала" или "Барселоны". Но к нам они точно не поедут.

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Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"