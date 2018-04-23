16:05 | Футбол — РФПЛ

Роман Павлюченко: "Чемпионом России станет "Локомотив"


Бывший нападающий "Спартака" и "Локомотива" Роман Павлюченко выразил мнение, что железнодорожники не упустят чемпионство. По словам Павлюченко, главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сделает для этого все возможное.

– Кто станет чемпионом? Думаю, все-таки "Локомотив". Юрий Павлович сделает все, чтобы не упустить титул, – приводит prosm.club слова Павлючено. – Вторым будет "Спартак", третьим – ЦСКА.

В "Локомотиве" Павлюченко играл с 2012 по 2015 годы. За это время он провел 77 матчей и забил 16 голов. В составе железнодорожников нападающий стал обладателем Кубка России.

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Дополнительная информация

http://prosm.club/2018/04/23/roman-pavlyuchenko-esli-pozovut-v-spartak-2-ne-otkazhus/

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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