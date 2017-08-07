Роман Павлюченко: "Был уверен, что минимум год Кержаков еще поиграет"

Бывший форвард "Спартака" Роман Павлюченко в интервью "СЭ" признался, что был удивлен решением нападающего Александра Кержакова завершить карьеру. Перед вчерашним матчем 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" (5:1) прошла церемония прощания с футболистом.

- Когда узнал о решении Кержакова завершить карьеру, на душе сразу стало тоскливо, - отметил Павлюченко. - Понимаю – такова футбольная жизнь. И все-таки жаль, что больше не увидим Кержакова на поле. Последний раз мы общались в апреле на игре "Зенит" – "Урал". Тогда он ни словом не обмолвился, что собирается заканчивать.

– Вам не кажется, что Кержаков поторопился?

– Я был уверен, что минимум год он еще поиграет. У нас таких форвардов очень мало. Быстрый, забивной, способен сотворить гол из ничего. Настоящий профессионал, а главное, человек хороший. Думаю, Керж и сегодня усилил бы любой российский клуб. Но раз решил закончить, значит, взвесил все "за" и "против".

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Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"