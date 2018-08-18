21:39 | Футбол — РПЛ

Роман Павлюченко: "Ари с головой не дружит. За такие выходки ему должны дать 5 игр"


Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко в резкой форме раскритиковал форварда "Краснодара" Ари за поведение в матче 4-го тура РПЛ против красно-белых (0:1). Форвард умышленно ударил защитника "Спартака" Жиго головой в лицо и получил прямую красную карточку.

"Ари, по-моему совсем с головой не дружит. За такие выходки ему должны дать 5 игр, как раз и голову полечит", - написал Павлюченко в Твиттере.

После этого ветеран добавил: "А я давно говорил, таким футболистам не место в сборной!". О каких футболистах шла речь, он не уточнил. 

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Краснодар - Спартак М

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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