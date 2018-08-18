Роман Павлюченко: "Ари с головой не дружит. За такие выходки ему должны дать 5 игр"

Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко в резкой форме раскритиковал форварда "Краснодара" Ари за поведение в матче 4-го тура РПЛ против красно-белых (0:1). Форвард умышленно ударил защитника "Спартака" Жиго головой в лицо и получил прямую красную карточку.

"Ари, по-моему совсем с головой не дружит. За такие выходки ему должны дать 5 игр, как раз и голову полечит", - написал Павлюченко в Твиттере.

Ари, по-моему совсем с головой не дружит🤦‍♂️ За такие выходки ему должны дать 5 игр,как раз и голову полечит((( – Роман Павлюченко (@SuperPav1981) 18 августа 2018 г.

После этого ветеран добавил: "А я давно говорил, таким футболистам не место в сборной!". О каких футболистах шла речь, он не уточнил.

А я давно говорил, таким футболистам не место в сборной!!! – Роман Павлюченко (@SuperPav1981) 18 августа 2018 г.

"Краснодар" – "Спартак": арбитр правильно удалил Ари