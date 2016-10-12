Роман Орещук: "В ФНЛ Зобнин играть не хотел"

Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук в интервью "СЭ" рассказал подробности перехода полузащитника Романа Зобнина в "Спартак". По его словам, хавбек не хотел выступать в ФНЛ, а у бело-голубых не было возможности его удержать.

– Поговорим о трансферах. Зобнина удержать невозможно было?

– Нет. У него в контракте стояла сумма отступных, и при согласии футболиста и клуба, который ее платил, игрока нельзя сохранить. Роман хотел выступать в премьер-лиге, попасть в сборную. Понять можно, и сейчас Зобнин все доказывает игрой.

– "Спартак" купил его за три миллиона евро.

– Не буду называть суммы. Но за те деньги, которые получили летом от трансферов Зобнина в "Спартак", Живоглядова в "Уфу" и Губочана в "Марсель", сформировали новую команду, взяв 13 человек.

– Три миллиона евро за Зобнина – адекватная цена?

– На момент его первого контракта с "Динамо" – да. На момент расставания с ним – конечно, нет. Было видно, что парень прогрессирует, и его зимой стоило переподписывать. Почему не сделали, не мне судить. Получилось, что я пришел на пост спортивного директора и спустя сутки увидел бумагу от "Спартака". Юрий Николаевич (Калитвинцев. – Прим. С. Е.) пообщался с парнем, но убедить уже не получилось. В ФНЛ Роман играть не хотел, аргументируя тем, что из премьер-лиги намного быстрее попасть в сборную и сыграть на домашнем чемпионате мира.