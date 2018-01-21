Роман Орещук: "В "Динамо" у Рауша больше шансов выходить в стартовом составе. Тем более на глазах у Черчесова"

Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук отметил, что переход защитника Константина Рауша к бело-голубым из "Кельна" связан с желанием получать игровую практику в преддверии чемпионата мира-2018. Он также добавил, что Рауш – хорошее усиление для московской команды.

Напомним, что в воскресенье "Динамо" официально объявил о трансфере 27-летнего футболиста. Детали контракта не раскрываются.

– Хорошее усиление для "Динамо", – сказал Орещук. – Все-таки футболист сборной России.

– Понимаете его решение? Ведь Рауш выступал в топ-чемпионате.

– Начнем с того, что в "Кельне" он не был игроком стартового состава, последнее время больше выходил на замену. Ему нужна практика, чтобы попасть на чемпионат мира и быть востребованным. Рауш же прекрасно понимает, что РФПЛ не бундеслига, и шансов выходить на поле с первых минут тут гораздо больше. Тем более на глазах у Черчесова. Поэтому ничего такого здесь не вижу. Константин же не из "Баварии" переходит! А "Кельн" уже одной ногой во второй лиге. Для "Динамо" это качественное усиление. (Павел ГУРЕВИЧ)

В этом сезоне Рауш провел за "Кельн" 12 матчей в чемпионате Германии. За сборную России защитник дебютировал в товарищеском матче с "Динамо" (3:0) в сентябре 2017 года. (Павел ГУРЕВИЧ)