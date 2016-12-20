Роман Орещук: "Уход Слуцкого из ЦСКА поверг меня в шок"

Бывший спортивный директор "Динамо" и известный футбольный агент Роман Орещук в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ в программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24" отметил, что не ожидал ухода Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА. Об отставке было объявлено 6 декабря. Слуцкого у руля армейцев сменил Виктор Гончаренко, покинувший "Уфу".

- Уход Слуцкого из ЦСКА и назначение Гончаренко? Эта ситуация повергла меня в шок, - заявил Орещук. - Я, если честно, надеялся, что Слуцкий доработает до конца сезона. Но раз он так решил отдохнуть, все-таки семь лет был у руля команды, многого достиг вместе с ЦСКА. Внутри, видно, он понимал, что уже большего, наверно, не даст команде. Поэтому нужна свежая кровь, и решил уйти. Хотя, приемника своего он готовил, я так понял, уже давно.

- Как вы это поняли?

- Изначально, когда Гончаренко приходил в ЦСКА - все об этом говорили. Потом, когда всплыл пункт в контракте Гончаренко, что он в любой момент может уйти в ЦСКА - не просто так же этот пункт прописывали.