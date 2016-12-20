Роман Орещук: "Слуцкий не смог стать для армейского движения на 100 процентов своим"

Бывший спортивный директор "Динамо" и известный футбольный агент Роман Орещук в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ в программе "Футбол России" рассказал, что Леонид Слуцкий так и не смог стать своим для болельщиков армейской команды. Он добавил, что Слуцкий должен остаться в памяти болельщиков ЦСКА как тренер-победитель.

– Сумел ли Слуцкий стать своим для армейского движения? На 100 процентов нет. Хотя, клуб многим должен быть обязан ему – человек за 7 лет принес 7 трофеев. Это большое достижение. Он должен остаться в памяти болельщиков, как тренер-победитель."