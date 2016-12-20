20:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Орещук: "Слуцкий не смог стать для армейского движения на 100 процентов своим"

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Бывший спортивный директор "Динамо" и известный футбольный агент Роман Орещук в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ в программе "Футбол России" рассказал, что Леонид Слуцкий так и не смог стать своим для болельщиков армейской команды. Он добавил, что Слуцкий должен остаться в памяти болельщиков ЦСКА как тренер-победитель.

– Сумел ли Слуцкий стать своим для армейского движения? На 100 процентов нет. Хотя, клуб многим должен быть обязан ему – человек за 7 лет принес 7 трофеев. Это большое достижение. Он должен остаться в памяти болельщиков, как тренер-победитель."

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КОММЕНТАРИИ (3)
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spetrov

Стриж, по разному дела обстоят. Я знаю достаточное количество людей, точно также образованных и взрослых, для который Леонид Викторович действительно не стал своим. По разным причинам. Но точно также знаю и тех, кто изначально относился к нему с недоверием, а в итоге поменял свое мнение. В общем, жизнь, как всегда, не черно-белая.

20:45

Стриж

...это смотря, для кого, господин Орещук. Я знаю массу, прорву, кучу образованных взрослых людей, которые от ухода ЛВС испытали чувство личной потери. ...а пацаны за воротами... ну, орут и ладно. Они просто шумовое сопровождение, не более.

20:36

marksan

Орещук - просто идиот, который хочет возродиться на чужих "костях"!

20:27

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