Роман Орещук: "Скандал начался после моего твита по поводу фото футболиста "Урала" Конате"

Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук рассказал подробности своего ухода из московского клуба. По его словам, он испытал шок от этого решения.

– С какими чувствами вспоминаете свой последний день у бело-голубых?

– Это шок. Тогда с десяти утра до часу дня мы с гендиректором Сергеем Сысоевым расписывали план работы на ближайшие полгода. Потом Сергею Валентиновичу позвонили, мы расстались на два часа, после чего мне сказали, что надо писать заявление.

– С какими словами к вам обратились?

– "Так будет лучше для всех". Не знаю, за что меня уволили. Сергей Валентинович сказал, что это его решение.

– Верите?

– Не знаю. Скандал начался после моего твита по поводу фото футболиста "Урала" Конате. Кстати, я отвечал на ваш твит.

– Вы правда считаете, что это все из-за твита?

– А я не вижу других поводов. Хотя тот же Юрий Николаевич Белкин обвинял меня в воровстве, в том, что я пилю деньги, заработал на трансфере Нарубина.