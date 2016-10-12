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Роман Орещук: "Скандал начался после моего твита по поводу фото футболиста "Урала" Конате"

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Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук рассказал подробности своего ухода из московского клуба. По его словам, он испытал шок от этого решения.

 
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– С какими чувствами вспоминаете свой последний день у бело-голубых?

– Это шок. Тогда с десяти утра до часу дня мы с гендиректором Сергеем Сысоевым расписывали план работы на ближайшие полгода. Потом Сергею Валентиновичу позвонили, мы расстались на два часа, после чего мне сказали, что надо писать заявление.

– С какими словами к вам обратились?

– "Так будет лучше для всех". Не знаю, за что меня уволили. Сергей Валентинович сказал, что это его решение.

– Верите?

– Не знаю. Скандал начался после моего твита по поводу фото футболиста "Урала" Конате. Кстати, я отвечал на ваш твит.

– Вы правда считаете, что это все из-за твита?

– А я не вижу других поводов. Хотя тот же Юрий Николаевич Белкин обвинял меня в воровстве, в том, что я пилю деньги, заработал на трансфере Нарубина.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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все верно. обвинили в распиле денег - но виноват в увольнении твит...

09:44

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