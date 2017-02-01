Роман Орещук: "России некого продавать в европейские чемпионаты"

Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук отметил, что из российских футболистов в Европу едут только те, кто зарабатывает сравнительно небольшие деньги. Также функционер подчеркнул, что молодым игрокам проще решится на смену чемпионата.

– Нам некого продавать, а если есть кого, то ребята с русским паспортом самим нужны, – цитирует "Спорт FM" Орещука. – Да и платят дома больше, чем можно получить в Европе. Туда хотят ехать те, кто зарабатывает сравнительно небольшие деньги.



Средняя, небольшая зарплата футболиста в РФПЛ 15 тысяч евро. В Европе можно заработать почти под 30 тысяч. В год в среднем получается 360 тысяч евро. Эти деньги готовы платить в Германии, Испании. За такие деньги нас там не ждут, за меньшие – да. Когда ты молодой, тебе все равно сколько платят. А более взрослым надо учитывать многие моменты.