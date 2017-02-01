Роман Орещук: "России некого продавать в европейские чемпионаты"

Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук отметил, что из российских футболистов в Европу едут только те, кто зарабатывает сравнительно небольшие деньги. Также функционер подчеркнул, что молодым игрокам проще решится на смену чемпионата.
– Нам некого продавать, а если есть кого, то ребята с русским паспортом самим нужны, – цитирует "Спорт FM" Орещука. – Да и платят дома больше, чем можно получить в Европе. Туда хотят ехать те, кто зарабатывает сравнительно небольшие деньги.
Средняя, небольшая зарплата футболиста в РФПЛ 15 тысяч евро. В Европе можно заработать почти под 30 тысяч. В год в среднем получается 360 тысяч евро. Эти деньги готовы платить в Германии, Испании. За такие деньги нас там не ждут, за меньшие – да. Когда ты молодой, тебе все равно сколько платят. А более взрослым надо учитывать многие моменты.
Дополнительная информация
http://sportfm.ru/news/oreshchuk-nam-nekogo-prodavat-v-evropu.html?region=msk
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продаются только нефть и газ ....и стада чинчушек в погонах и без таковых ...если конечно владеют какими нибудь секретами - вроде допинга и особенностей его использования в стране
23:43 1 февраля
баламошка
Спасибо Мутко.
22:30 1 февраля
EVIL915
Роман Орещук - функционер? Громко сказано. Скорее - барыга от футбола... Его и футболистом-то не считали...
22:19 1 февраля