Роман Орещук: "Промеса давно подписал бы английский клуб, если бы не..."

Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук в интервью "СЭ" заявил, что вингер "Спартака" Квинси Промес не лучшим образом проявляет себя в матчах с топ-командами. По его мнению, именно из-за этого английские клубы до сих пор не купили голландца.

- Все познается в сравнении. Против "Тосно", "Уфы" и "Урала" Промес кажется очень сильным футболистом, потому что уровень сопротивления меньше. А в составе сборной Квинси борется с сильнейшими. В матче с французами ему, например, противостоял Матюиди, – рассуждает Орещук. – Не стоит брать в расчет еврокубки. Возможно, сказалось волнение от первого матча в Лиге чемпионов, причем у всей команды, не только у Промеса. С топовыми командами многое не получается, иначе его давно подписал бы английский клуб. Ведь помимо "Ливерпуля" им интересовались "Эвертон", "Стоук Сити" и "Суонси". Что-то их остановило от покупки. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Евгений БЕЛОУСОВ)

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