Роман Орещук: "Надеюсь, здравый смысл восторжествует и Ташаев останется в "Динамо"

Футбольный агент, бывший менеджер "Динамо" Роман Орещук подчеркнул, что в услугах полузащитника столичной команды Александра Ташаева может быть заинтересован любой российский клуб. Нынешний контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до 31 мая 2018 года. По информации "СЭ", хавбеком интересуется "Спартак".

– Чем Ташаев мог привлечь "Спартак"?

– В целом, Саша может заинтересовать любой российский клуб. Молодой игрок, с российским паспортом. Контракт с "Динамо" заканчивается через полгода, парень неплохо себя проявляет на уровне премьер-лиги. "Спартак"? Думаю, Ташаев все равно хочет остаться в составе бело-голубых. Дмитрий Хохлов очень в него верит. Будет обидно, если он уйдет. Надеюсь, здравый смысл восторжествует и Александр останется.

– Почему?

– Когда я еще работал в "Динамо" было видно, что этот мальчик вырастит в мужчину. У него есть все задатки. Многое не получалось, но за счет терпения и трудолюбия он доказывает, что будет хорошим игроком. Все у него впереди. Хочу, чтобы он остался в "Динамо".

– Пока стороны, похоже, не могут договориться о новом контракте. Ташаев созрел для "Спартака"?

– А почему бы нет? Все думали, что тот же Рома Зобнин уйдет в "Спартак" и будет там, как говорится, под основой. А он за один сезон превратился в твердого игрока первой команды и приглашается в сборную. Понятно, что Спартак" – это шаг вперед, но я надеюсь, что Ташаев все же никуда не уйдет.

– Но почему?

– Хватит уже усиливать другие команды! Нужно "Динамо" поднимать на серьезный уровень! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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