Роман Орещук: "Лучше пойти во вторую лигу, но с перспективой"

Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук отметил, что может вернуться к агентской деятельности. Однако, по его словам, есть и предложения по работе в клубах.

– Перед нашим разговором вы несколько раз уточняли время встречи. Ваш день по-прежнему так жестко расписан?

– Нет, но сейчас мой приоритет – дети. Живу в Малаховке и, если выезжаю в город, надо все расписать. Сына к шести утра везу на хоккейную тренировку, дочь – на художественную гимнастику. Вечером, два раза в неделю, играю в футбол в Лужниках.

– Круг общения изменился?

– Не особенно, я человек открытый. Но есть пара человек, которые исчезли, как только остался без работы. Такие вещи остро чувствуешь. Но ничего, теперь знаю, кто есть кто.

– Кто самый крутой, чей номер есть в вашем телефоне?

– Владелец "Гамбурга" крутой? Гендиректор "МЮ"? Речь не о крутости, а о профессионализме.

– Вы вернулись к работе агентом?

– Нет. Были обязательства перед ребятами, все они трудоустроены. Сейчас у меня нет футболистов. Есть два предложения по работе в клубе. Но не устраивает, что нет больших целей. Лучше пойти во вторую лигу, но с перспективой. Думаю, зимой возможно все – в том числе, и возвращение к агентской деятельности.