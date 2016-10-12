Роман Орещук: "Конате - нормальный молодой человек. А вот фото неудачное"

Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук в интервью "СЭ" рассказал о скандальном твите, отметив, что просто неудачно пошутил. Напомним, что Орещук пошутил над возрастом игрока "Урала" Конате написав: "Ему 18 до 100 осталось, судя по фото".

– Вы удалили тот самый твит?

– Нет. Да, шутка неудачная. Нормальный молодой человек. А вот фото неудачное.

– За что вас так атакует Дмитрий Селюк?

– Он агент этого парня. Но я его знать не знаю, не общались.

– Вы бы так отреагировали, опубликуй кто-то такой твит про вашего футболиста?

– Не так остро. Журналистам не стал бы звонить точно. Набрал бы агенту и попросил заниматься другими делами. А тут предлагали журналистам меня "бомбануть".

– Это самый дорогой твит в вашей жизни?

– Точно. Но еще раз – никого не оскорблял. Да, неудачно пошутил, но дал повод, буду впредь аккуратнее. Тем более, целый месяц накануне в СМИ писали – Орещук и Калитвинцев уходят. Лодку раскачивали. "Динамо" тихий клуб, наружу ничего не выходит до принятия решения. Тут же целая интрига была выстроена.