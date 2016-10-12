Роман Орещук: "Ещенко? В ФНЛ мы не могли платить такие зарплаты"

Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук в интервью "СЭ" рассказал подробности перехода защитника Андрея Ещенко в "Спартак". По его словам, клуб был неспособен держать такого игрока, выступая в ФНЛ.

– Решение расстаться с Ещенко принималось вами?

– Клубом. У нас был перебор на этой позиции плюс парень недешевый. В ФНЛ мы не могли платить такие зарплаты.

– Какой у вас был бюджет на трансферы?

– Столько, сколько заработаем на уходящих футболистах.

– Как бы вы сформулировали спортивный проект "Динамо"?

– Собрать команду для решения задачи выхода в РФПЛ за один сезон. Важно, чтобы из этого состава 70 процентов были бы конкурентоспособными на уровне премьер-лиги. Нашей целью стал успешный старт, максимальный отрыв от преследователей, а уже зимой могли бы укрепиться несколькими игроками уже под РФПЛ. Плюс, конечно, важно зацепиться за Кубок, чтобы вернуться в высший дивизион участниками еврокубков.