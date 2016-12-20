Роман Орещук: "Думаю, Дзагоев никуда не уедет"

Бывший спортивный директор "Динамо" и известный футбольный агент Роман Орещук в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ в программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24" выразил сомнение, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев покинет армейский клуб. Интерес к нему приписывают ряду английских команд.

– Говоря о возможном уходе Дзагоева из ЦСКА: в "Саутгемптон" – может быть, в "Рому" – мне мало верится, в "Эвертон" – тоже, – сказал Орещук. – В данный момент он подойдет для клуба, не претендующего на большие достижения. Года три-четыре назад у "Ромы" и "Эвертона" мог бы быть более серьезный интерес. Если честно, думаю, никуда он не уедет.