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Роман Орещук: "Думаю, Дзагоев никуда не уедет"

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Бывший спортивный директор "Динамо" и известный футбольный агент Роман Орещук в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ в программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24" выразил сомнение, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев покинет армейский клуб. Интерес к нему приписывают ряду английских команд.

– Говоря о возможном уходе Дзагоева из ЦСКА: в "Саутгемптон" – может быть, в "Рому" – мне мало верится, в "Эвертон" – тоже, – сказал Орещук. – В данный момент он подойдет для клуба, не претендующего на большие достижения. Года три-четыре назад у "Ромы" и "Эвертона" мог бы быть более серьезный интерес. Если честно, думаю, никуда он не уедет.

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