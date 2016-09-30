Роман Орещук: "Думаю, до следующего года мы Смолова не увидим"

Экс-нападающий ЦСКА и бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук выразил мнение, что форвард "Краснодара" Федор Смолов, получивший травму в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Ниццы" (5:2), выбыл на длительный срок. Сегодня нападающий сборной России на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с последствиями травмы. Как видно на кадре, Смолов, вызванный на контрольный матч с Коста-Рикой, не может передвигаться без костылей. Отметим, что через какое-то время форвард удалил запись из Instagram.

– Судя по картинке, я думаю, до следующего года мы Федю не увидим, – написал Орещук. Больно уж колено вывернулось. Дай бог ошибаться.