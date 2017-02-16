Роман Герус: "Обиды на "Арсенал" у меня нет"

Вратарь Роман Герус в интервью "СЭ" отметил, что не держит обиды на тульский "Арсенал", с которым разорвал контракт по обоюдному согласию. По его словам, при тренерском штабе Сергея Павлова у него был бы шанс остаться в Туле.

– Останься Павлов во главе команды, вы бы сейчас готовились с главной командой к весенней части чемпионата?

– Наверняка. У нового руководства и тренерского штаба во главе с Сергеем Кирьяковым свое видение ситуации.

– Обида осталась, что не дали возможности проявить себя?

– Разве что не дали шанса показать себя после восстановления. К сожалению, многие смотрят в первую очередь на возраст футболиста, а уже затем обращают внимание на профессиональные качества. При этом понимаю руководство и тренера. Им отвечать за результат, они видят, как будет развиваться "Арсенал", делают ставку на других людей. Что ж, это футбол, обиды на тульский клуб у меня нет. (Сергей АСТАХОВ)

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