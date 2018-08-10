Роман Еременко стал игроком московского "Спартака"

Московский "Спартак" официально объявил о подписании контракта с финским полузащитником Романом Еременко, сообщает официальный сайт красно-белых.

31-летний полузащитник с 6 октября 2016 года в течение двух лет не может участвовать в футбольных турнирах. В ноябре 2016-го УЕФА наложил на футболиста дисквалификацию после обнаружения в его допинг-пробе следов запрещенных веществ - кокаина. Летом 2017-го истек контракт футболиста с ЦСКА, после чего он стал свободным агентом.

При этом "Спартак" может заявить игрока в это трансферное окно, с 7 августа футболист имеет право тренироваться с командой, однако получит право выйти на поле в официальном матче с 6 октября.

Еременко будет выступать за "Спартак" под 26-м номером.

Ранее Еременко играл в финском "Яро", итальянских "Удинезе" и "Сиене", киевском "Динамо", казанском "Рубине" и ЦСКА.

В активе полузащитника 73 матча за сборную Финляндии.