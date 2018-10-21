Роман Еременко: "Показалось, что после углового мяч попал сопернику в руку"

Полузащитник "Спартака" Роман Еременко после поражения от "Арсенала" (2:3) в матче одиннадцатого тура чемпионата России отметил, что в плане взаимодействия с партнерами проблем нет.

- Каррера перед матчем говорил, что вы не готовы играть девяносто минут. Это действительно так?

- В голове я готов играть полный матч, а физически не мне решать. Тренеру виднее. Но я готовился на девяносто минут.

- Что произошло в начале второго тайма, когда вас заменили?

- Соперник сравнял счет, потом забил еще один мяч.

- Как вы видели со скамейки третий гол, и что произошло потом?

- Я переживал за команду. Хотел, чтобы мы выиграли. После первого тайма не думал, что так все сложится, но это футбол. Такое бывает.

- "Спартак" пропустил в трех последних матчах восемь мячей. Что не получается? Есть какие-то системные проблемы при игре в обороне?

- Это надо смотреть. Я не знаю сейчас.

- Было много вопросов к арбитру по поводу не назначенных пенальти. Показалось, что в трех эпизодах он должен был назначать.

- Мне показалось в первом тайме, что когда подавали угловой, мяч попал в руку сопернику, но я не уверен. Мне так показалось на поле.

- Как оцените взаимодействия с партнерами? Чувствуете себя частью команды?

- В этом плане вообще нет проблем. С ребятами общаюсь хорошо. Что касается взаимодействия, это займет время. (Елена Григорьевская)