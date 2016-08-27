Роман Еременко: "Не чувствую себя спасителем"

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко признал, что его команда выглядела не лучшим образом в матче 5-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0). Финский хавбек отметил, что с такой игрой армейцам сложно рассчитывать на что-то в Лиге чемпионов.

– Не чувствую себя спасителем ЦСКА, просто получился хороший удар, – цитирует ТАСС Еременко. – Вообще, играли сегодня плохо. Очень хорошо, что удалось вырвать победу. "Томь" сегодня действовала агрессивно, но мы сами виноваты в своей игре, много потерь допускали, ошибались в простых передачах.

Если будем играть в Лиге чемпионов так, как сегодня с "Томью", то не сможем конкурировать с европейскими клубами. Надо прибавлять, и прибавлять сильно. Но думаю, что это все понимают, выводы сделаны.