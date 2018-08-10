Роман Еременко: "Испытываю радость. Большую радость!"

Полузащитник Роман Еременко прокомментировал подписание контракта со "Спартаком". Сегодня на базе в Тарасовке генеральный директор клуба Сергей Родионов вручил игроку футболку.
– Испытываю радость. Большую радость! – заявил Еременко.
– Как оцениваете свою нынешнюю форму?
– Я усиленно тренировался. И самостоятельно, и с друзьями в Финляндии. Чувствую себя отлично. Но понятно, что нужно набирать игровые кондиции.
– Позади уже два тура премьер-лиги…
– Мне нравится, как выглядит "Спартак" на старте турнира. Думаю, чемпионат России будет, как всегда, очень интересным. И уверен: у "Спартака" высокие шансы побороться за золотые медали.
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Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-08-10-massimo_karrera_dobro_pozhalovat_v_spartakovskuyu_semyu_roman/