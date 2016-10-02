22:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Еременко: "ЦСКА в матче с "Ростовом" не хватало Дзагоева"

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Полузащитник ЦСКА Роман Еременко выразил мнение, что команда могла набрать очки в матче 9-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:2). Хавбек считает, что армейцам в середине поля не хватало травмированного Алана Дзагоева.

- Сложно сказать, почему мы проиграли, обе команды играли очень аккуратно, встреча шла до гола, - цитирует ТАСС Еременко. - И мы тоже могли забить, Бибрас Натхо очень хорошо пробил со штрафного, но Сослан Джанаев прекрасно сыграл. Опять не получилось выиграть у "Ростова". ЦСКА мог отыграться и после первого пропущенного гола, мяч "скакал" у них по штрафной, но стопроцентных моментов все же мы не создали.

Возможно, команде не хватало Дзагоева в центре поля, он системообразующий для нас игрок. Результаты без него о многом говорят.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3672238

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Aleksandr Ch

Согласен с комментарием на все 100 процентов. Давно заметил что Еременко может играть только против слабых команд, а с командами посерьезней растворяется на поле. Раньше хоть по шевелюре было его заметно.

23:54

болельщикк

В матче не хватало двух игроков (ты на пару с Траоре статист!), а не Дзаги. Так что, вдевятером против такого хорошего Ростова-результат закономерен.

23:49

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