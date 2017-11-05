Роман Емельянов: "Позиция опорного полузащитника для меня родней"

Полузащитник "Урала" Роман Емельянов в интервью официальному сайту клуба рассказал про травму и отметил, что к позиции центрального защитника нужно привыкнуть.

– Недавно вы восстановились от повреждения. Что за травма была?

– Было повреждение боковой связки колена. Получил его в матче с "Шинником". Наверное, не надо было играть. На плохих искусственных полях возникают проблемы с коленями. Но вылечился, набираю форму.

– В этом сезоне вам вновь приходилось играть в центре обороны. Кверенно ощущаете себя на этой позиции?

– В центре обороны меньше бегаешь. Там больше думать надо. Если долго играть на этой позиции, то к ней можно приспособиться. Но позиция опорного полузащитника для меня родней. Мне там удобнее играть.

– Ошибки, которые вы допустили в матче с "Рубином" в 10 туре, были следствием недостатка опыта?

– Да, ведь очень редко играл в центре обороны. Все защитники "сломались", поэтому меня поставили. Хорошо, что выиграли. Помню, что допустил там несколько ошибок. Но это все можно устранить, если тренировать.