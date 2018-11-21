Роман Емельянов: "Надеюсь, что восстановлюсь после травмы к январю"

Полузащитник "Урала" Роман Емельянов рассказал о восстановлении после травмы ахилла. Он надеется вернуться в строй в январе. Футболист проходит специальный курс в одной из клиник Рима.

- Как точно звучит диагноз?

- Тендинит ахиллова сухожилия. Будем надеяться на лучшее: что восстановлюсь к январю и буду полноценно тренироваться. Честно, очень соскучился по игре, так надолго выбила эта травма… В Риме я до 29 ноября. А 30 числа уже прилечу в Екатеринбург. К зимним сборам надо восстановиться, - цитирует игрока официальный сайт клуба.

26-летний футболист в текущем сезоне провел шесть матчей за "Урал".

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