Роман Емельянов: "Надеюсь, что восстановлюсь после травмы к январю"

Полузащитник "Урала" Роман Емельянов рассказал о восстановлении после травмы ахилла. Он надеется вернуться в строй в январе. Футболист проходит специальный курс в одной из клиник Рима.
- Как точно звучит диагноз?
- Тендинит ахиллова сухожилия. Будем надеяться на лучшее: что восстановлюсь к январю и буду полноценно тренироваться. Честно, очень соскучился по игре, так надолго выбила эта травма… В Риме я до 29 ноября. А 30 числа уже прилечу в Екатеринбург. К зимним сборам надо восстановиться, - цитирует игрока официальный сайт клуба.
26-летний футболист в текущем сезоне провел шесть матчей за "Урал".
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Дополнительная информация
http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/roman-emelyanov-glavnoe-sejchas-vylechitsya-do-koncza-i-zabyt-etu-travmu