Роман Бабаев: "Желтая Вернблуму за удар локтем? Это справедливо"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2) заявил, что судья Сергей Карасев правильно наказал Понтуса Вернблума желтой карточкой за фол на Алексее Миранчуке. Также он выразил удовлетворение итоговым результатом встречи.
– Надо было удалять Вернблума за удар локтем?
– Я не смотрел еще повтор. А удар был?
– Да.
– Получил желтую карточку – значит, все по делу.
– Гончаренко очень эмоционально отреагировал и прибежал к скамейке запасных "Локомотива".
– Не хотелось бы, чтобы такие эпизоды запоминались. Хочется, чтобы все вспоминали голы, комбинации, сэйв Акинфеева при пенальти. Но больше приходится говорить о судейских решениях.
– ЦСКА заработал очко или потерял два?
– В любом случае заработал. Можно было дотерпеть до победы, но "Локомотив" тоже хотел отыграться, что и сделал. (Павел ГУРЕВИЧ)
Dymok9
Либо вы болеете за ЦСКА (Neuturungal @ vernon s) либо вы дебилы ( с закрытыми глазами)
22:19
tolkopositiv
Судья действительно испортил классный матч, причем красную дал с азартом. Ну что сделать, если Локо решил следовать примеру Зенита и Спартака: Чемпионство без подключения админресурса (в т.ч. судей) - это не чемпионство. А ЦСКА в первом тайме был очень хорош.
22:15
Neuturungal
Я понимаю откуда берутся 70% за КК среди вас, читатели СЭ. Гинер долгое время платил не только судьям, но и журналистам. Никто не смел критиковать ЦСКА за такую игру. Комментаторы раньше такие же точно действия Вернблума старались не замечать. Сейчас поток черного нала иссяк, и комментаторы нашего гнусного ТВ вымещают на ЦСКА унижение от своей собственной продажности. Судьи ведут себя гораздо лучше - просто перестали помогать ЦСКА, но и не засуживают. Короче, это была не КК. Вернблум ударил Миранчука в грудь в борьбе за мяч. Рукой при этом лица М. он НЕ задел. Упасть от такого удара и особенно хвататься обеими ладонями за нос, выпрашивая сопернику КК, юноше не стоило. Это не красиво. Нормальный судья показал бы ЖК и Миранчуку тоже. Нормальные партнеры напихали бы.
22:11
vernon s
Швед ударил в грудь, а Миранчук схватился за свою физиономию, имитируя удар по лицу.
20:55
knecht alex
Вроде Карасик хороший друг Гиннера, так что любое решение будет справедливым.
20:15
Vlafy
вернблюма можно удалять ещё до выхода на поле. Бешеная кобылка.
20:04
Schnupphase
Красная 100%.
19:57
Никто62
Так можно отвечать когда судья проплачен-типо что там смотреть все верно.А ты посмотри все таки повтор!
19:24