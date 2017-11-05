Роман Бабаев: "Желтая Вернблуму за удар локтем? Это справедливо"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2) заявил, что судья Сергей Карасев правильно наказал Понтуса Вернблума желтой карточкой за фол на Алексее Миранчуке. Также он выразил удовлетворение итоговым результатом встречи.

– Надо было удалять Вернблума за удар локтем?

– Я не смотрел еще повтор. А удар был?

– Да.

– Получил желтую карточку – значит, все по делу.

– Гончаренко очень эмоционально отреагировал и прибежал к скамейке запасных "Локомотива".

– Не хотелось бы, чтобы такие эпизоды запоминались. Хочется, чтобы все вспоминали голы, комбинации, сэйв Акинфеева при пенальти. Но больше приходится говорить о судейских решениях.

– ЦСКА заработал очко или потерял два?

– В любом случае заработал. Можно было дотерпеть до победы, но "Локомотив" тоже хотел отыграться, что и сделал. (Павел ГУРЕВИЧ)