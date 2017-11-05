19:18 | Футбол — РФПЛ

Роман Бабаев: "Желтая Вернблуму за удар локтем? Это справедливо"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2) заявил, что судья Сергей Карасев правильно наказал Понтуса Вернблума желтой карточкой за фол на Алексее Миранчуке. Также он выразил удовлетворение итоговым результатом встречи.

– Надо было удалять Вернблума за удар локтем?

– Я не смотрел еще повтор. А удар был?

– Да.

– Получил желтую карточку – значит, все по делу.

– Гончаренко очень эмоционально отреагировал и прибежал к скамейке запасных "Локомотива".

– Не хотелось бы, чтобы такие эпизоды запоминались. Хочется, чтобы все вспоминали голы, комбинации, сэйв Акинфеева при пенальти. Но больше приходится говорить о судейских решениях.

– ЦСКА заработал очко или потерял два?

– В любом случае заработал. Можно было дотерпеть до победы, но "Локомотив" тоже хотел отыграться, что и сделал. (Павел ГУРЕВИЧ)

Локомотив - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Dymok9

Либо вы болеете за ЦСКА (Neuturungal @ vernon s) либо вы дебилы ( с закрытыми глазами)

22:19

tolkopositiv

Судья действительно испортил классный матч, причем красную дал с азартом. Ну что сделать, если Локо решил следовать примеру Зенита и Спартака: Чемпионство без подключения админресурса (в т.ч. судей) - это не чемпионство. А ЦСКА в первом тайме был очень хорош.

22:15

Neuturungal

Я понимаю откуда берутся 70% за КК среди вас, читатели СЭ. Гинер долгое время платил не только судьям, но и журналистам. Никто не смел критиковать ЦСКА за такую игру. Комментаторы раньше такие же точно действия Вернблума старались не замечать. Сейчас поток черного нала иссяк, и комментаторы нашего гнусного ТВ вымещают на ЦСКА унижение от своей собственной продажности. Судьи ведут себя гораздо лучше - просто перестали помогать ЦСКА, но и не засуживают. Короче, это была не КК. Вернблум ударил Миранчука в грудь в борьбе за мяч. Рукой при этом лица М. он НЕ задел. Упасть от такого удара и особенно хвататься обеими ладонями за нос, выпрашивая сопернику КК, юноше не стоило. Это не красиво. Нормальный судья показал бы ЖК и Миранчуку тоже. Нормальные партнеры напихали бы.

22:11

vernon s

Швед ударил в грудь, а Миранчук схватился за свою физиономию, имитируя удар по лицу.

20:55

knecht alex

Вроде Карасик хороший друг Гиннера, так что любое решение будет справедливым.

20:15

Vlafy

вернблюма можно удалять ещё до выхода на поле. Бешеная кобылка.

20:04

Schnupphase

Красная 100%.

19:57

Никто62

Так можно отвечать когда судья проплачен-типо что там смотреть все верно.А ты посмотри все таки повтор!

19:24