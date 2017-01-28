22:49 28 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Бабаев: "Заинтересован ли ЦСКА в уходе Траоре? Да"

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Роман БАБАЕВ.Роман Бабаев: "Не уверен, что Траоре выиграл бы конкуренцию у Оланаре и Витинью"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил "СЭ" подробности сделки по переходу Аарона ОланареРуководитель также отметил, что нападающий Ласина Траоре, скорее всего, покинет команду.

– Дмитрий Селюк, агент Ласина Траоре заявил, что есть интерес к ивуарийскому нападающему. Можно ли уже говорить об уходе ивуарийца из ЦСКА?

– Пока нет, но и Траоре хочет играть, и клуб заинтересован в том, чтобы футболист не просиживал на скамейке, а приносил пользу команде. Поэтому будем заниматься этим вопросом.

– То есть, ЦСКА заинтересован в уходе Траоре?

– Да, очевидно, что с Оланаре вопрос решен. Есть еще ЧаловВитинью, поэтому не уверен, что Ласина сможет выиграть конкуренцию у этих игроков в стартовом составе. (Ярослав СУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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эстонский армеец

Ура! Пусть Траоре "поможет" кому-то другому!)))

01:18

MAKC2005

ничего... сейчас товарищ Селюк расскажет как убивали Ласину Траоре... интересно какой чёрт дёрнул Леннорыча связаться с этим волшебником?!

00:55

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