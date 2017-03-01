Роман Бабаев: "Задачи, которые ставились ЦСКА на трансферное окно, решены"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что оценку трансферной активности стоит ставить только по итогам сезона. Тем не менее, он считает, что поставленные задачи были решены.

– Окончательную оценку можно ставить по итогам сезона, - сказал Бабаев. - Тогда уже поймем, как себя проявили новички, если их, конечно, можно так назвать. Но в целом те задачи, которые ставились, решены. Насколько качественно – покажет только сезон. Перед нами стояла цель найти нападающего. С учетом дефицита этой позиции на рынке и финансовых критериев, мне кажется, мы справились.

Потенциал Оланаре известен. Кроме того, он перешел к нам как свободный агент. Это очень важно. Виктор Васин в представлении не нуждается. Он хорошо себя проявил в "Уфе" и сейчас прошел с ЦСКА сборы. Думаю, он усилит нашу опытную линию обороны. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Бабаева - по ссылке