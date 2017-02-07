18:25 7 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Бабаев: "Задача ЦСКА в этом сезоне - выиграть чемпионат России"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что перед командой в текущем сезоне стоит задача вновь выиграть чемпионат России. После 17 туров армейцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Спартака" на восемь очков, а от занимающего вторую строчку "Зенита" – на три.

"Задача ЦСКА в этом сезоне – выиграть чемпионат России", – цитирует "Спорт FM" Бабаева.

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КОММЕНТАРИИ (94)
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spartak ekspress

у гинера же денег нет на подкуп

00:51

Ruslanas

Cвиньи тоже о чемпионстве мечтают, да и бомжи чего то там верещат!)))

23:22 7 февраля

Пчёлка

Видно кислородное голодание, после космоса, сильно клетки мозга повредило...

23:01 7 февраля

Свинству Бой!

....А если не я....

22:53 7 февраля

Свинству Бой!

Басист /////Пришло время бороться со свинством. Я если не я, то кто?! Меня временно забананили, за Пельменя, что я их вместе с харьковским и абррррамкой назвал синагогой.////А тебе это зачем знать, лучше копи бабки, которые тебе придется мне переслать, делай заначки от жены и семьи. Ладно не буду отвлекаться, началась трансляция Рома-Фиорентина.

22:52 7 февраля

Басист

Свинству Бой! === Это какая ипостась у тебя по оттенку-то? Гаттузо пьян!!!? Или Гаттузо что?))

22:47 7 февраля

вперёд Спартак!

Похоже, бабай только вернулся из Космоса и пока ещё не способен адекватно воспринимать земные реалии...)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

22:46 7 февраля

Басист

АЗ_ === Ну вот сразу ж понятно, почему всё, на что вы в Европах претендуете, это попадание в четвёрку лучших в группе из четырёх команд - вы ж ведь даже правил не знаете, по которым в Европах судят-то))

22:45 7 февраля

Свинству Бой!

У прохиндеев ,пожирателей гнилого жмыха совсем крышу оторвало! Казалось, что это простая эйфория, головокружение от успехов, а теперь все переросло в маниакальный бред./////А Бабайка похоже и снабжал Ерему порошком, да и сам не гнушался нюхнуть, а теперь окончательно подсел, что не вью, так очередной глюк.

22:36 7 февраля

igorvasilevich

King's Bounty IIII Вали в Синагогу пейсатый и на свой ресурс голубой Израиль.

22:25 7 февраля

King's Bounty IIII

igorvasilevich King's Bounty IIII вот и вали на свою Украину или приезжай в Омск отрежу твои пейсы. __________ А в Омсе будет ЧМ, кошерный ?

22:21 7 февраля

igorvasilevich

Spartak-Online1 Правильно ЦСКА и Спартак нужно насильно отправить в ФНЛ, за то что они позорят страну в Еврокубках. Может научатся честно побеждать в ФНЛ и станут на победные рельсы и в еврокубках.

22:15 7 февраля

Spartak-Online1

Я меняю задачу! Коням надо сначала вылететь в пердив! Затем перезагрузка и первое место....в ФНЛ.

22:12 7 февраля

Адекватный Зритель_

Басист---- Эвоно оно как...))) Значицца,когда победные банки из неописуемых офисов - это и есть ростовская "игра по правилам"?)))

22:12 7 февраля

igorvasilevich

King's Bounty IIII вот и вали на свою Украину или приезжай в Омск отрежу твои пейсы.

22:09 7 февраля

igorvasilevich

Акинфей не стоит в воротах. ЦСКА не пропускает голы.

22:03 7 февраля

КВ3641

igorvasilevich да ничего говорить никому не буду. кто хочет лаяться пусть гавкает. если у кого то нехватка вещества в голове, то своего не добавишь. я не про конкретно кого либо, а обо всех, обделенных элементарным наличием хотя бы чем нить, напоминающим мозг.

22:02 7 февраля

King's Bounty IIII

igorvasilevich КВ3641 скажи хабатнику. На Украине тоже бойню развили люди типа King's Bounty IIII ортодокса. __________ Ну что вы в своем Омске знаете про Украину, тв зомби...лучше ГО послушай, пейсатый !

22:02 7 февраля

igorvasilevich

КВ3641 Толстой правильно сказал про них. Пока они будут во власти будет кровь литься рекой и спорта не будет.

22:00 7 февраля

igorvasilevich

КВ3641 скажи хабатнику. На Украине тоже бойню развили люди типа King's Bounty IIII ортодокса.

21:57 7 февраля

King's Bounty IIII

Басист АЗ_ === То есть если две игры с флагХманАми отсудили по правилам, то потом весь следующий чемп убивать в ноль должны, это нормальная практика?)) ___________ Ну им же надо бы рекорд Акинфевны продлить в ЛЧ. А через стыки хз прошли бы, вспомни Спарту !

21:36 7 февраля

Басист

АЗ_ === То есть если две игры с флагХманАми отсудили по правилам, то потом весь следующий чемп убивать в ноль должны, это нормальная практика?))

21:32 7 февраля

igorvasilevich

serzheo Необходимо принимать волевое решение и снимать очки с команд, претендующих на золото, если они не играют в Еврокубках, иначе позор страны в ЛЧ не закончится никогда. Нужно за не выход из группы лиги чемпионов больше двух раз. Команду отправлять в ФНЛ.

21:31 7 февраля

Адекватный Зритель_

Басист---- Вам-то на судеек грех пенять,после прошлосезонных домашних игрищ со Спартаком и ЦСКА.)))

21:24 7 февраля

Адекватный Зритель_

...А как Смольников играет,видели. Действительно,не разберешь. )))

21:18 7 февраля

Адекватный Зритель_

serzheo---- Серёнь,это ты так красочно описал домашний матч с Торпедо в 2014?)))

21:16 7 февраля

Басист

> Адекватный Зритель_ = 30 матчей чемпионата, 1 и 2 места - лигочемпионские. Вперед, свежая кровь.))) ===== Да с таким судейством нам через ЛЕ проще, внезапно))))))

21:10 7 февраля

serzheo

Адекватный Зритель___ По поводу плофа не понял.... Хочешь сказать- слабая группа? Ну извини, у вас шансов было как грязи, да вот хотя бы в этом году.... Что, сильная группа была? А про достойную игру я уже говорил - это когда Халк летит и забивает, когда Шатов жилы рвет у чужой штрафной, когда Смольников играет то ли напа, то ли защитника - не разберешь. Все это в игре Зенита было. У ЦСКА я наблюдал щипание травы у своих ворот. Так было абсолютно во всех играх. Они тупо - стояли...

21:05 7 февраля

Адекватный Зритель_

"Сухая статистика и голова ромбом-это вещь суть есмь несовместимые."© )))

21:03 7 февраля

Buldozer46

Идет ответка Гинеру за Васю Уткина

21:03 7 февраля

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