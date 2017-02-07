Роман Бабаев: "Задача ЦСКА в этом сезоне - выиграть чемпионат России"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что перед командой в текущем сезоне стоит задача вновь выиграть чемпионат России. После 17 туров армейцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Спартака" на восемь очков, а от занимающего вторую строчку "Зенита" – на три.
"Задача ЦСКА в этом сезоне – выиграть чемпионат России", – цитирует "Спорт FM" Бабаева.
spartak ekspress
у гинера же денег нет на подкуп
00:51
Ruslanas
Cвиньи тоже о чемпионстве мечтают, да и бомжи чего то там верещат!)))
23:22 7 февраля
Пчёлка
Видно кислородное голодание, после космоса, сильно клетки мозга повредило...
23:01 7 февраля
Свинству Бой!
....А если не я....
22:53 7 февраля
Свинству Бой!
Басист /////Пришло время бороться со свинством. Я если не я, то кто?! Меня временно забананили, за Пельменя, что я их вместе с харьковским и абррррамкой назвал синагогой.////А тебе это зачем знать, лучше копи бабки, которые тебе придется мне переслать, делай заначки от жены и семьи. Ладно не буду отвлекаться, началась трансляция Рома-Фиорентина.
22:52 7 февраля
Басист
Свинству Бой! === Это какая ипостась у тебя по оттенку-то? Гаттузо пьян!!!? Или Гаттузо что?))
22:47 7 февраля
вперёд Спартак!
Похоже, бабай только вернулся из Космоса и пока ещё не способен адекватно воспринимать земные реалии...)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
22:46 7 февраля
Басист
АЗ_ === Ну вот сразу ж понятно, почему всё, на что вы в Европах претендуете, это попадание в четвёрку лучших в группе из четырёх команд - вы ж ведь даже правил не знаете, по которым в Европах судят-то))
22:45 7 февраля
Свинству Бой!
У прохиндеев ,пожирателей гнилого жмыха совсем крышу оторвало! Казалось, что это простая эйфория, головокружение от успехов, а теперь все переросло в маниакальный бред./////А Бабайка похоже и снабжал Ерему порошком, да и сам не гнушался нюхнуть, а теперь окончательно подсел, что не вью, так очередной глюк.
22:36 7 февраля
igorvasilevich
King's Bounty IIII Вали в Синагогу пейсатый и на свой ресурс голубой Израиль.
22:25 7 февраля
King's Bounty IIII
igorvasilevich King's Bounty IIII вот и вали на свою Украину или приезжай в Омск отрежу твои пейсы. __________ А в Омсе будет ЧМ, кошерный ?
22:21 7 февраля
igorvasilevich
Spartak-Online1 Правильно ЦСКА и Спартак нужно насильно отправить в ФНЛ, за то что они позорят страну в Еврокубках. Может научатся честно побеждать в ФНЛ и станут на победные рельсы и в еврокубках.
22:15 7 февраля
Spartak-Online1
Я меняю задачу! Коням надо сначала вылететь в пердив! Затем перезагрузка и первое место....в ФНЛ.
22:12 7 февраля
Адекватный Зритель_
Басист---- Эвоно оно как...))) Значицца,когда победные банки из неописуемых офисов - это и есть ростовская "игра по правилам"?)))
22:12 7 февраля
igorvasilevich
King's Bounty IIII вот и вали на свою Украину или приезжай в Омск отрежу твои пейсы.
22:09 7 февраля
igorvasilevich
Акинфей не стоит в воротах. ЦСКА не пропускает голы.
22:03 7 февраля
КВ3641
igorvasilevich да ничего говорить никому не буду. кто хочет лаяться пусть гавкает. если у кого то нехватка вещества в голове, то своего не добавишь. я не про конкретно кого либо, а обо всех, обделенных элементарным наличием хотя бы чем нить, напоминающим мозг.
22:02 7 февраля
King's Bounty IIII
igorvasilevich КВ3641 скажи хабатнику. На Украине тоже бойню развили люди типа King's Bounty IIII ортодокса. __________ Ну что вы в своем Омске знаете про Украину, тв зомби...лучше ГО послушай, пейсатый !
22:02 7 февраля
igorvasilevich
КВ3641 Толстой правильно сказал про них. Пока они будут во власти будет кровь литься рекой и спорта не будет.
22:00 7 февраля
igorvasilevich
КВ3641 скажи хабатнику. На Украине тоже бойню развили люди типа King's Bounty IIII ортодокса.
21:57 7 февраля
King's Bounty IIII
Басист АЗ_ === То есть если две игры с флагХманАми отсудили по правилам, то потом весь следующий чемп убивать в ноль должны, это нормальная практика?)) ___________ Ну им же надо бы рекорд Акинфевны продлить в ЛЧ. А через стыки хз прошли бы, вспомни Спарту !
21:36 7 февраля
Басист
АЗ_ === То есть если две игры с флагХманАми отсудили по правилам, то потом весь следующий чемп убивать в ноль должны, это нормальная практика?))
21:32 7 февраля
igorvasilevich
serzheo Необходимо принимать волевое решение и снимать очки с команд, претендующих на золото, если они не играют в Еврокубках, иначе позор страны в ЛЧ не закончится никогда. Нужно за не выход из группы лиги чемпионов больше двух раз. Команду отправлять в ФНЛ.
21:31 7 февраля
Адекватный Зритель_
Басист---- Вам-то на судеек грех пенять,после прошлосезонных домашних игрищ со Спартаком и ЦСКА.)))
21:24 7 февраля
Адекватный Зритель_
...А как Смольников играет,видели. Действительно,не разберешь. )))
21:18 7 февраля
Адекватный Зритель_
serzheo---- Серёнь,это ты так красочно описал домашний матч с Торпедо в 2014?)))
21:16 7 февраля
Басист
> Адекватный Зритель_ = 30 матчей чемпионата, 1 и 2 места - лигочемпионские. Вперед, свежая кровь.))) ===== Да с таким судейством нам через ЛЕ проще, внезапно))))))
21:10 7 февраля
serzheo
Адекватный Зритель___ По поводу плофа не понял.... Хочешь сказать- слабая группа? Ну извини, у вас шансов было как грязи, да вот хотя бы в этом году.... Что, сильная группа была? А про достойную игру я уже говорил - это когда Халк летит и забивает, когда Шатов жилы рвет у чужой штрафной, когда Смольников играет то ли напа, то ли защитника - не разберешь. Все это в игре Зенита было. У ЦСКА я наблюдал щипание травы у своих ворот. Так было абсолютно во всех играх. Они тупо - стояли...
21:05 7 февраля
Адекватный Зритель_
"Сухая статистика и голова ромбом-это вещь суть есмь несовместимые."© )))
21:03 7 февраля
Buldozer46
Идет ответка Гинеру за Васю Уткина
21:03 7 февраля