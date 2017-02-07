Роман Бабаев: "Задача ЦСКА в этом сезоне - выиграть чемпионат России"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что перед командой в текущем сезоне стоит задача вновь выиграть чемпионат России. После 17 туров армейцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Спартака" на восемь очков, а от занимающего вторую строчку "Зенита" – на три.

"Задача ЦСКА в этом сезоне – выиграть чемпионат России", – цитирует "Спорт FM" Бабаева.