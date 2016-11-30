Роман Бабаев: "Я не хочу комментировать слухи про уход Слуцкого"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что после завершения первой части чемпионата главный тренер армейцев Леонид Слуцкий покинет команду. Предполагается, что его может сменить Виктор Гончаренко, возглавляющий сейчас "Уфу".

– Вы могли бы прокомментировать информацию, что Леонид Слуцкий достиг договоренности с руководством клуба о том, что зимой он покинет ЦСКА?

– Я не хочу комментировать слухи, которые непонятно кто написал. Спрашивайте об этом у тех, кто сообщил такую информацию. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)