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Роман Бабаев: "Я не хочу комментировать слухи про уход Слуцкого"

Генеральный директор ЦСКА Роман БАБАЕВ (слева) назвал слухами информацию о скорой отставке Леонида СЛУЦКОГО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Генеральный директор ЦСКА Роман БАБАЕВ (слева) назвал слухами информацию о скорой отставке Леонида СЛУЦКОГО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что после завершения первой части чемпионата главный тренер армейцев Леонид Слуцкий покинет команду. Предполагается, что его может сменить Виктор Гончаренко, возглавляющий сейчас "Уфу".

– Вы могли бы прокомментировать информацию, что Леонид Слуцкий достиг договоренности с руководством клуба о том, что зимой он покинет ЦСКА?

– Я не хочу комментировать слухи, которые непонятно кто написал. Спрашивайте об этом у тех, кто сообщил такую информацию. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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