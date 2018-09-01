17:31 | Футбол — РПЛ

Роман Бабаев: "Выводы по новичкам будем делать позже"


Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев​ в интервью "СЭ" подвел итоги летней трансферной кампании клуба. По его словам, качество проделанной работы покажет только время.

 
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– Давайте о новичках.

– Выводы будем делать позже. Но уже сейчас оправдывает себя приобретение Абеля Эрнандеса. Безусловно, очень сильный футболист, который играет с большим желанием и самоотдачей. Хочется верить, что он продолжит в том же духе. Влашич, на мой взгляд, интересный игрок.

В целом, мы продолжили нашу стратегию по поиску молодых, талантливых ребят. Самая молодая команда в премьер-лиге и как это необычно звучит для ЦСКА не очень опытная. Хотя, безусловно, остались и старожилы – Игорь АкинфеевАлан ДзагоевМариу ФернандесЖора ЩенниковКирилл НабабкинВитя Васин, которые прошли огонь и воду.

Но есть много игроков, которые только начинают свой путь в большом футболе. Уверен, что Виктор Михайлович (Гончаренко) и наш костяк смогут добиться с новичками результата. Возможно, не сразу – будут спады, но нам надо набраться терпения. Нужно понимать, что это выпускники ВУЗов, которые только начинают свой карьерный рост. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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