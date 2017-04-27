Роман Бабаев: "Врачи сделают все, чтобы Дзагоев смог принять участие в матче со "Спартаком"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об игре Витинью, а также состоянии Алана Дзагоева в преддверии матча 26-го тура чемпионата России со "Спартаком". По его словам, врачи сделают все для его выздоровления.



– Хоть у ЦСКА и остаются теоретические шансы на чемпионский титул, но я считаю, что нужно бороться до конца, – цитирует sportfm.ru Бабаева. - Поэтому задача выиграть чемпионат с команды не снимается.



Да, в игре Витиньо прогресс безусловно очевиден, но я абсолютно убежден, что он еще полностью не раскрыл свой потенциал. Не для кого не было тайной, что у Витинью были проблемы с адаптацией. Поэтому клуб многим помог ему в этом плане, реализовав практически новый проект по адаптации. Ему самому нравится, что у него получается играть в футбол и приносить пользу команде, но от него стоит ожидать большего.



Что касается Дзагоева, то да, он получил микротравму и сейчас занимается по индивидуальной программе, готовясь к предстоящему матчу. Но я уверен, что наши врачи сделают все возможное, чтобы он смог принять участие в матче против "Спартака".

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.