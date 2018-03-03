Роман Бабаев: "Возможно, Вернблум покинет команду по окончании сезона. Пока взяли тайм-аут в переговорах"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что полузащитник армейцев Понтус Вернблум попросил таймаут в переговорах о новом контракте. Также он отметил, что с другим хавбеком красно-синих Бибрасом Натхо есть обоюдное желание продлить соглашение, но существует еще ряд обстоятельств, ко орле необходимо учесть.

Соглашения Вернблума и Натхо с ЦСКА истекают по окончании сезона 2017/18.

– У Натхо заканчивается летом контракт. Обсуждали возможность продления?

– Конечно. Сейчас пока новостей никаких нет, договорились немного позже возобновить переговоры. Есть обоюдное желание о продлении, но есть и ряд обстоятельств, которые должны быть учтены.

– Ходит много слухов, что Вернблум покинет команду по окончании сезона.

– Возможно да, а возможно нет. Мы бы очень хотели, чтобы Понтус остался. Но многое будет зависеть от его позиции. Он попросил пока таймаут. (Павел ГУРЕВИЧ)

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