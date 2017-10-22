19:32 | Футбол — РФПЛ

Роман Бабаев: "Вопросы по судейству в матче с "Зенитом? Было много спорных решений"


Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после домашнего матча 14-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (0:0) высказал мнение, что главный арбитр встречи Михаил Вилков принял много спорных решений. По мнению Бабаева, в России ведется много разговоров о судействе, но делается мало шагов для улучшения ситуации.

 
Воскресенье. Москва. ЦСКА - &quot;Зенит&quot; - 0:0. Михаил ВИЛКОВ успокаивает Игоря АКИНФЕЕВА и МАРИУ ФЕРНАНДЕСА.ЦСКА - "Зенит": Вилков допустил одну ошибку, но решающую

- Есть ли у вас вопросы по судейству? Арбитр в первые минуты посадил на желтые карточки практически всю оборону.

- Даже не хочется это комментировать. Очень много разговоров, но очень мало шагов, направленных на улучшение ситуации. Понятно, что судьи тоже люди и могут ошибаться. Но вы правы в том, что с первых минут принимается много спорных решений, и несколько игроков сразу подвисают на желтых карточках в безобидной ситуации. Наверное, это не совсем правильно.

Было понятно, что матч предстоял непростой в плане судейства. Думаю, был определенный инструктаж со стороны судейского корпуса. Но не хочется говорить об этом, так как получилась хорошая красивая игра. (Павел ГУРЕВИЧ)

ЦСКА - Зенит

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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