Роман Бабаев: "В поиске новичков есть положительный прогресс"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над "Спартаком" (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что у армейцев есть положительный прогресс в поиске новичков, передают с 3-й Песчаной улицы корреспонденты "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ и Павел ГУРЕВИЧ. Он также добавил, что хочет, чтобы полузащитник Александр Головин проводил как можно больше таких игр.

– Вы не любите рассуждать о необходимости усиления после поражений. А после побед, если трезво оценить уровень команды, сильно ли нуждается она в новичках? – вопрос Бабаеву.

– Не то чтобы не люблю говорить... Просто правильно рассуждать об этом тогда, когда есть какие-то предпосылки. А сейчас придется повторять банальные истины: работа ведется, но крайне непросто в нынешних обстоятельствах найти футболиста, который был бы способен усилить команду, и в то же время оказался бы по карману. Поэтому ничего нового не скажу. Но работу мы продолжаем.

– Положительный прогресс в поиске есть?

– Да. Да.

– Не боитесь, что после такой игры Головиным точно может заинтересоваться "Арсенал" и забрать его?

– Пусть будет больше таких матчей. Саша – большой молодец, как и вся команда.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"