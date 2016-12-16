Роман Бабаев: "В футбольную сборную попасть сложнее, чем в хоккейную"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что в футбольную сборную России попасть сложнее, чем в хоккейную. Бабаев добавил, что было время, когда в клубе оставалось по два-три человека, во время матчей сборных команд.

– Главный тренер сборной России Олег Знарок вызвал в команду восемь спортсменов ЦСКА – даже больше, чем из лидера КХЛ санкт-петербургского СКА. Когда в сборной России по футболу появятся восемь армейцев?

– Между сборными есть отличия по количеству привлекаемых спортсменов. Понятно, что в футбольную сборную попасть сложнее, - приводит официальный сайт ЦСКА слова Бабаева. - Был период, когда и по пять, и по шесть футболистов ЦСКА привлекались в национальную команду. Но, как известно, все течет, все меняется. Происходит смена поколений. Для главного тренера клуба это всегда головная боль. Помню, Леонид Викторович хватался за голову во время перерыва на игры сборной еще до того, как возглавил национальную команду, потому что в расположении ЦСКА оставались два-три человека, так как помимо российских игроков в сборные вызывались практически все легионеры. Конечно, когда наши футболисты защищают цвета национальных команд, это гордо и почетно. Как вы знаете, Сергей Игнашевич сделал очень честный шаг – отказался от выступлений за сборную России. А так у нас за главную команду страны сейчас стабильно играют пять человек: Игорь Акинфеев, братья Березуцкие, Александр Головин и Алан Дзагоев.