17:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Бабаев: "В деле Еременко УЕФА не учел элемент случайности"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает решение УЕФА по Роману Еременко слишком суровым. Сегодня Еременко был дисквалифицирован на два года. 

 
Роман ЕРЕМЕНКО.Роман Бабаев: "ЦСКА расторгнет контракт с Еременко? Так вопрос ставить нельзя"

– По той информации, которая у нас имелась, и в ходе рассмотрения дела на заседании достаточно было обстоятельств, которые подтверждали отсутствие халатного отношения со стороны футболиста. Но, к сожалению, члены комитета посчитали иначе. В любом случае, надо дождаться мотивировочной части решения. 2 года – слишком жесткое наказание.

– На какое решение рассчитывала сторона защиты?

– Я не могу раскрывать все нюансы этого дела. Но поверьте, там было достаточно оснований и доказательств того, что это было случайностью, которая должна была учитываться. Конечно, футболист должен быть максимально внимателен и нести ответственность за те или иные ошибки. Но два года, на наш взгляд, – чрезмерное наказание в данном случае. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Flamenco

смешно когда гендир дурака включает)) наркоманы!

20:01

msdan

ай ай ай.. я спал... а суки в нос засыпали(((( я даже не знал.... отвечаю не знал, но какие сны я видел... вы бы только знали....

19:45

Slim Taller

Думал,что сахар.Понюхал,а это кокаин.Случайность.Бабаев и вправду считает УЕФА дебилами?!

19:13

футбол_2018

Вот и нашли крайнего!!!УЕФА!!

19:01

75serg75

Кучерявый жжот!!!

18:59

spetrov

saiga, специально для таких, как ты, прилетевших с Луны, неоднократно напоминали, что в свое время был прощен американец, переспавший с женщиной, принимавшей наркотик. Так что это ты не смеши народ. :) PS: А лучше сходи и проверься. Кто знает, что обнаружат у тебя помимо лунного грунта. :)

18:15

saiga

Бабай не смеши народ. Случайно нюхнул кокаин, который купил в лавке, думая, что энто сахар, так что ли?

18:08

spetrov

Сосед дворовского тренера, уж ты-то знаешь!

18:07

Сосед дворовского тренера

Ну, да.... Сел "пятой точкой" в сауне на "дорожку блинной муки"...

18:03

spetrov

Ночевать надо дома. Тогда не будет "элемента случайности". :)

17:58

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