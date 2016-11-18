Роман Бабаев: "В деле Еременко УЕФА не учел элемент случайности"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает решение УЕФА по Роману Еременко слишком суровым. Сегодня Еременко был дисквалифицирован на два года.

– По той информации, которая у нас имелась, и в ходе рассмотрения дела на заседании достаточно было обстоятельств, которые подтверждали отсутствие халатного отношения со стороны футболиста. Но, к сожалению, члены комитета посчитали иначе. В любом случае, надо дождаться мотивировочной части решения. 2 года – слишком жесткое наказание.

– На какое решение рассчитывала сторона защиты?

– Я не могу раскрывать все нюансы этого дела. Но поверьте, там было достаточно оснований и доказательств того, что это было случайностью, которая должна была учитываться. Конечно, футболист должен быть максимально внимателен и нести ответственность за те или иные ошибки. Но два года, на наш взгляд, – чрезмерное наказание в данном случае. (Виталий АЙРАПЕТОВ)