Роман Бабаев: "В деле Еременко УЕФА не учел элемент случайности"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает решение УЕФА по Роману Еременко слишком суровым. Сегодня Еременко был дисквалифицирован на два года.
– По той информации, которая у нас имелась, и в ходе рассмотрения дела на заседании достаточно было обстоятельств, которые подтверждали отсутствие халатного отношения со стороны футболиста. Но, к сожалению, члены комитета посчитали иначе. В любом случае, надо дождаться мотивировочной части решения. 2 года – слишком жесткое наказание.
– На какое решение рассчитывала сторона защиты?
– Я не могу раскрывать все нюансы этого дела. Но поверьте, там было достаточно оснований и доказательств того, что это было случайностью, которая должна была учитываться. Конечно, футболист должен быть максимально внимателен и нести ответственность за те или иные ошибки. Но два года, на наш взгляд, – чрезмерное наказание в данном случае. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Flamenco
смешно когда гендир дурака включает)) наркоманы!
20:01
msdan
ай ай ай.. я спал... а суки в нос засыпали(((( я даже не знал.... отвечаю не знал, но какие сны я видел... вы бы только знали....
19:45
Slim Taller
Думал,что сахар.Понюхал,а это кокаин.Случайность.Бабаев и вправду считает УЕФА дебилами?!
19:13
футбол_2018
Вот и нашли крайнего!!!УЕФА!!
19:01
75serg75
Кучерявый жжот!!!
18:59
spetrov
saiga, специально для таких, как ты, прилетевших с Луны, неоднократно напоминали, что в свое время был прощен американец, переспавший с женщиной, принимавшей наркотик. Так что это ты не смеши народ. :) PS: А лучше сходи и проверься. Кто знает, что обнаружат у тебя помимо лунного грунта. :)
18:15
saiga
Бабай не смеши народ. Случайно нюхнул кокаин, который купил в лавке, думая, что энто сахар, так что ли?
18:08
spetrov
Сосед дворовского тренера, уж ты-то знаешь!
18:07
Сосед дворовского тренера
Ну, да.... Сел "пятой точкой" в сауне на "дорожку блинной муки"...
18:03
spetrov
Ночевать надо дома. Тогда не будет "элемента случайности". :)
17:58