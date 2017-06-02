Роман Бабаев: "В ЦСКА стратегически исключено приглашение условного Манчини"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что в клубе довольны работой главного тренера Виктора Гончаренко. По его словам, армейцы делают ставку на приглашение молодых игроков, поэтому появление в команде такого тренера, как Роберто Манчини, невозможно.

– Согласны, что назначение Гончаренко – это стопроцентное попадание?

– Далекоидущие выводы делать рано, но мы очень довольны работой Виктора Михайловича. Изначально понимали, чего можно ждать от этого сотрудничества. На тот момент Гончаренко был для нас оптимальным вариантом. В ЦСКА стратегически исключено приглашение условного Манчини. Мы не ведем, как вы сказали, агрессивную трансферную политику (улыбается). Делаем ставку на молодых игроков и своих воспитанников.

Поэтому в свое время предусмотрели определенные условия возвращения Гончаренко из "Уфы". Хотя тогда еще не знали, покинет ли ЦСКА Слуцкий. Но очевидно, что специалисты уровня Виктора Михайловича на дороге не валяются. Даже странно, что долгое время большие российские клубы не обращали на него внимания. (Виталий АРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Ромна Бабаева