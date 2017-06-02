Роман Бабаев: "В чем-то Витинью даже посильнее Вагнера"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что у нападающего Витинью есть все данные, чтобы стать новым Вагнером Лав для армейцев. По его словам, в некоторых компонентах игры нынешний игрок команды даже сильнее многолетнего лидера ЦСКА.

– Во второй половине весны все восхищались игрой Витинью. Он действительно может стать новым Вагнером?

– Сравнение слишком преждевременное. Достижения Вагнера в ближайшей перспективе побить нереально. Голы, передачи, количество матчей, трофеи. Однако именно со спортивной точки зрения Витинью может конкурировать с Вагнером. У него есть все данные. Возможно, в каких-то компонентах Витинью даже посильнее.

– В каких?

– В частности, удар с дальней дистанции с обеих ног. Витинью сделал большой шаг вперед по сравнению со своим первым приходом в клуб. Если будет продолжать в том же духе, может в следующем сезоне замахнуться на звание лучшего игрока чемпионата. У нас сейчас мало исполнителей такого калибра. Ни для кого не секрет, что уровень РФПЛ немного упал после отъезда Вагнера, Думбья, Халка, Витселя. Очень хочется, чтобы Витинью занял вакантное место. (Виталий АРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Ромна Бабаева