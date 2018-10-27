Роман Бабаев: "Уход Витинью принес ЦСКА 12 миллионов евро"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал подробности ухода нападающего Витинью во "Фламенго". По его словам, сумма трансфера составила 12 миллилонов евро.

бразилец прошел с ПФК ЦСКА все летние сборы, после чего успел принять участие в победном для армейцев матче за Суперкубок России. В момент отъезда Витинью комплектование новой команды было в самом разгаре.

– Помню наше общение с Виктором Михайловичем Ганчаренко в те дни. Грустные шутки, мол, пора возвращать на поле Элвера Рахимича или Виктора Онопко. К тому времени даже половина новичков еще не присоединилась к команде, основная обойма была совсем небольшой. Между тем, Витиньо в последние годы справедливо считался одним из наиболее полезных наших футболистов. Можно по-разному к нему относиться, однако, статистика говорит сама за себя. Бразилец регулярно забивал и отдавал голевые передачи.

– Как развивались события с его переходом?

– Игрок изъявил желание вернуться во "Фламенго". Говорил, что мечтал выступать там с раннего детства, что именно этому клубу принадлежит его сердце. Признавался, что европейская карьера, о которой мечтают многие бразильские игроки, не совсем для него. Первое предложение мы отвергли, но игрок оказался очень настойчив. Было ясно, что насильно оставив Витиньо у себя, мы рискуем получить ситуацию, когда игрок, выступая за нашу команду, мыслями будет в другом месте. Как это скажется на его мотивации, на результатах?



Переговоры были непростыми, но постепенно удалось выйти на сумму, которая нас полностью устроила. С профессиональной точки зрения я оцениваю эту сделку как нашу большую победу. Не припомню, кому и когда удавалось получить такую сумму за трансфер футболиста в бразильский клуб.



– Некоторые СМИ сообщали, что переход Витинью обошелся "Фламенго" в 10 миллионов евро. Это соответствует действительности?

– Нет. На самом деле, сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Кроме всего прочего, во многом благодаря этому нынешним летом нам удалось укомплектовать команду.