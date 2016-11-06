Роман Бабаев: "УЕФА продлил дисквалификацию Еременко до 10 ноября"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после ничьей с "Амкаром" (2:2) в домашнем матче 13-го тура подчеркнул, что новая арена клуба справилась с тяжелыми погодными условиями, а также поблагодарил сотрудников клуба. По словам Бабаева, полузащитник команды Алан Дзагоев может вернуться в строй после перерыва на матчи сборных.
– Сегодня была довольно короткая скамейка. Всего шесть человек...
– Подтягиваем молодежь. Просто многие по разным причинам не смогли принять участие в матче. Миланов и Гордюшенко заболели. Дзагоев не играет, Еременко. Непросто. Еще и погодные условия влияют. Сегодня пытались играть в футбол, но из-за погоды получилось много борьбы.
– Впервые такая погода на новой арене. Как считаете, газон выдержал?
– Выдержал. Мы очень беспокоились о безопасности болельщиков, потому что снег валит так, что все убрать невозможно. Но, слава богу, обошлось без неприятных обстоятельств. Арена справилась. Сотрудники – молодцы.
– Алан Дзагоев сообщил, что у него рецидив травмы. Когда нам его ждать?
– Думаю, в течение ближайших недель. Перерыв на игры сборных позволит ему набрать форму. Будем надеяться, что после него Алан вернется в состав.
– А Еременко? Чего нам ожидать?
- Такой же вопрос можно задать УЕФА. Надеюсь, мы отстоим свою позицию. Предстоит серьезное рассмотрение. Секретов раскрывать не хочу. Ему продлили дисквалификацию до 10 ноября, но это нормальная практика. (Ярослав СУСОВ)
igorvasilevich
Нужно быть реалистами еврокубки уже отборочные начинаются летом и что сдвинулось все по времени на 2 тура , это не существенно. Дальше Колосков забыл, что по старой системе наши команды не могли со второго места в группу чемпионов отобраться. А сейчас даже Ростов отбирается и раньше по схеме в отборочных стадиях большинство наших клубов сразу вылетало с турнира не попадая в групповой этап.
00:24
igorvasilevich
сабзеро просто один человек клич тупой кликнет сразу стадо за ним идет. А что разница, что поменялись только кругами - этого их черепушка понять не может. Да же все сроки те же почти остались на два тура сдвинулось все.
00:21
сабзеро
И да, еще в течении года проходит отбор на эти ЧМ и ЧЕ, а это в совокупности еще больше месяца. Да и Гинер с Миллером больше других заинтересованы, чтобы играть в нормальных условиях.
00:18
igorvasilevich
Птицuk проводи сказочник, а не чего, что клубам нужна практика в еврокубках, которые до декабря играются и что сборной нужно играть или отборочные игры или товарники? Во время чемпионата мира и Евро запрещено проводить свои чемпионаты и куда ты 30 туров и еще кубок России дилетант впихнешь? Да и при любой системе наши клубы играли до декабря.
00:16
сабзеро
Птицuk _______________________________________________ Ну вообще-то раз в два года в июне проходят ЧМ и ЧЕ поэтому больше месяца по любому выпадает. А в системе весна-осень ничего хорошего нет начиная с чехарды с еврокубками и заканчивая решающими матчами чемпионата в снегопад и на болоте.
00:10
fedland
Гинеру воздаётся...
23:56 6 ноября
Птицuk
Миланов и Гордюшенко заболели. Дзагоев не играет, Еременко. Непросто. Еще и погодные условия влияют. Сегодня пытались играть в футбол, но из-за погоды получилось много борьбы. --------------------------скажите спасибо Гинеру. Это он больше всех проталкивал необходимость игры зимой. Чемпионат вполне можно провести с апреля по октябрь включительно - всего-то 30 игр! За это время даже по одной игре в неделю можно спокойно отыграть. И зрителей на трибунах будет много, никто не будет мерзнуть и простывать. Если конечно футбол - для зрителей, болельщиков, а не для Гинера и Миллера.
23:46 6 ноября
сабзеро
zega НЕ ВЕРЮ ЧТО ОН ОДИН КУРИЛ, ВСЕ РАВНО КТО-ТО БЫЛ ЕЩЕ. ________________________________________ Судя по твоим сегодняшним постам, это был ты.
23:46 6 ноября
fell62
Влип Ерёменко , походу с Бабаевым нюхал.
23:44 6 ноября
Jean4
Снюса нужно было меньше нюхать.
23:39 6 ноября
zega
НЕ ВЕРЮ ЧТО ОН ОДИН КУРИЛ, ВСЕ РАВНО КТО-ТО БЫЛ ЕЩЕ.
23:20 6 ноября