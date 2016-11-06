Роман Бабаев: "УЕФА продлил дисквалификацию Еременко до 10 ноября"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после ничьей с "Амкаром" (2:2) в домашнем матче 13-го тура подчеркнул, что новая арена клуба справилась с тяжелыми погодными условиями, а также поблагодарил сотрудников клуба. По словам Бабаева, полузащитник команды Алан Дзагоев может вернуться в строй после перерыва на матчи сборных.

– Сегодня была довольно короткая скамейка. Всего шесть человек...

– Подтягиваем молодежь. Просто многие по разным причинам не смогли принять участие в матче. Миланов и Гордюшенко заболели. Дзагоев не играет, Еременко. Непросто. Еще и погодные условия влияют. Сегодня пытались играть в футбол, но из-за погоды получилось много борьбы.

– Впервые такая погода на новой арене. Как считаете, газон выдержал?

– Выдержал. Мы очень беспокоились о безопасности болельщиков, потому что снег валит так, что все убрать невозможно. Но, слава богу, обошлось без неприятных обстоятельств. Арена справилась. Сотрудники – молодцы.

– Алан Дзагоев сообщил, что у него рецидив травмы. Когда нам его ждать?

– Думаю, в течение ближайших недель. Перерыв на игры сборных позволит ему набрать форму. Будем надеяться, что после него Алан вернется в состав.

– А Еременко? Чего нам ожидать?

- Такой же вопрос можно задать УЕФА. Надеюсь, мы отстоим свою позицию. Предстоит серьезное рассмотрение. Секретов раскрывать не хочу. Ему продлили дисквалификацию до 10 ноября, но это нормальная практика. (Ярослав СУСОВ)