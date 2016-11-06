22:43 6 ноября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Бабаев: "УЕФА продлил дисквалификацию Еременко до 10 ноября"

0
0
0
11

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после ничьей с "Амкаром" (2:2) в домашнем матче 13-го тура подчеркнул, что новая арена клуба справилась с тяжелыми погодными условиями, а также поблагодарил сотрудников клуба. По словам Бабаева, полузащитник команды Алан Дзагоев может вернуться в строй после перерыва на матчи сборных.

– Сегодня была довольно короткая скамейка. Всего шесть человек...

– Подтягиваем молодежь. Просто многие по разным причинам не смогли принять участие в матче. Миланов и Гордюшенко заболели. Дзагоев не играет, Еременко. Непросто. Еще и погодные условия влияют. Сегодня пытались играть в футбол, но из-за погоды получилось много борьбы.

– Впервые такая погода на новой арене. Как считаете, газон выдержал?

– Выдержал. Мы очень беспокоились о безопасности болельщиков, потому что снег валит так, что все убрать невозможно. Но, слава богу, обошлось без неприятных обстоятельств. Арена справилась. Сотрудники – молодцы.

– Алан Дзагоев сообщил, что у него рецидив травмы. Когда нам его ждать?

– Думаю, в течение ближайших недель. Перерыв на игры сборных позволит ему набрать форму. Будем надеяться, что после него Алан вернется в состав.

– А Еременко? Чего нам ожидать?

- Такой же вопрос можно задать УЕФА. Надеюсь, мы отстоим свою позицию. Предстоит серьезное рассмотрение. Секретов раскрывать не хочу. Ему продлили дисквалификацию до 10 ноября, но это нормальная практика. (Ярослав СУСОВ)

0
0
0
11
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

igorvasilevich

Нужно быть реалистами еврокубки уже отборочные начинаются летом и что сдвинулось все по времени на 2 тура , это не существенно. Дальше Колосков забыл, что по старой системе наши команды не могли со второго места в группу чемпионов отобраться. А сейчас даже Ростов отбирается и раньше по схеме в отборочных стадиях большинство наших клубов сразу вылетало с турнира не попадая в групповой этап.

00:24

igorvasilevich

сабзеро просто один человек клич тупой кликнет сразу стадо за ним идет. А что разница, что поменялись только кругами - этого их черепушка понять не может. Да же все сроки те же почти остались на два тура сдвинулось все.

00:21

сабзеро

И да, еще в течении года проходит отбор на эти ЧМ и ЧЕ, а это в совокупности еще больше месяца. Да и Гинер с Миллером больше других заинтересованы, чтобы играть в нормальных условиях.

00:18

igorvasilevich

Птицuk проводи сказочник, а не чего, что клубам нужна практика в еврокубках, которые до декабря играются и что сборной нужно играть или отборочные игры или товарники? Во время чемпионата мира и Евро запрещено проводить свои чемпионаты и куда ты 30 туров и еще кубок России дилетант впихнешь? Да и при любой системе наши клубы играли до декабря.

00:16

сабзеро

Птицuk _______________________________________________ Ну вообще-то раз в два года в июне проходят ЧМ и ЧЕ поэтому больше месяца по любому выпадает. А в системе весна-осень ничего хорошего нет начиная с чехарды с еврокубками и заканчивая решающими матчами чемпионата в снегопад и на болоте.

00:10

fedland

Гинеру воздаётся...

23:56 6 ноября

Птицuk

Миланов и Гордюшенко заболели. Дзагоев не играет, Еременко. Непросто. Еще и погодные условия влияют. Сегодня пытались играть в футбол, но из-за погоды получилось много борьбы. --------------------------скажите спасибо Гинеру. Это он больше всех проталкивал необходимость игры зимой. Чемпионат вполне можно провести с апреля по октябрь включительно - всего-то 30 игр! За это время даже по одной игре в неделю можно спокойно отыграть. И зрителей на трибунах будет много, никто не будет мерзнуть и простывать. Если конечно футбол - для зрителей, болельщиков, а не для Гинера и Миллера.

23:46 6 ноября

сабзеро

zega НЕ ВЕРЮ ЧТО ОН ОДИН КУРИЛ, ВСЕ РАВНО КТО-ТО БЫЛ ЕЩЕ. ________________________________________ Судя по твоим сегодняшним постам, это был ты.

23:46 6 ноября

fell62

Влип Ерёменко , походу с Бабаевым нюхал.

23:44 6 ноября

Jean4

Снюса нужно было меньше нюхать.

23:39 6 ноября

zega

НЕ ВЕРЮ ЧТО ОН ОДИН КУРИЛ, ВСЕ РАВНО КТО-ТО БЫЛ ЕЩЕ.

23:20 6 ноября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ