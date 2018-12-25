Роман Бабаев: "У Васина проблемы с тем коленом, откуда брали имплант"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" рассказал о ситуации с защитником Виктором Васиным.

– Продолжая разговор о центре обороны, что происходит с Васиным? Почему его восстановление так затянулось?

– Мы тоже очень разочарованы тем, что процесс восстановления затянулся. Хотя, если помните, это уже вторые "кресты" у Виктора. Кроме того, нужно учитывать возраст – Васину 30. Требуется больше времени для реабилитации. Однако сейчас уже появился оптимизм.

– Почему?

– Он начал работать в общей группе, пусть и с ограничениями. По планам, должен полететь на первый сбор команды в испанский Кампоамор, чтобы влиться в работу. Парадокс в том, что проблем с прооперированным коленом у него никаких нет. Оно было в порядке еще пару месяцев назад.

– А с чем тогда проблемы?

– С тем коленом, откуда брали имплант – собственную связку надколенника, так как она более толстая, плотная. И вот очень медленно заживает то место, откуда заимствовали связку. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

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