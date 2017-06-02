Роман Бабаев: "У Тошича есть возможность хорошо заработать в Азии"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что полузащитник команды Зоран Тошич может покинуть армейцев этим летом. По его словам, сейчас ведутся переговоры по новому контракту серба, но он может уехать в Азию, чтобы заработать хорошие деньги.

– Тошич покидает ЦСКА?

– Ситуация непростая. Зоран принес огромную пользу, с лихвой отработал свой контракт. Его заслуга есть во всех трофеях армейцев последних лет. Забивал очень важные голы, в том числе и один из чемпионских ("Локомотиву" в мае 2014 года. – Прим. "СЭ").

– А в чем сложность?

– У Зорана есть возможность за последние годы карьеры заработать хорошие деньги. Понятно, что речь идет об Азии, об арабских странах. С другой стороны, может остаться, но на немного других условиях. Непростой выбор. Мы абсолютно открыто общаемся. Нет ни единого намека на какое-то напряжение. При любых раскладах останемся друзьями. Двери нашего клуба для Зорана всегда будут открыты. (Виталий АРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Ромна Бабаева