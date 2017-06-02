Роман Бабаев: "Тошичу предлагается контракт на год с несколько иной оплатой труда"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что полузащитнику Зорану Тошичу предложен новый контракт на новых условиях. По его словам, продлить соглашение предполагается на один год.

– Правильно понимаем, что Тошичу предложили пойти на понижение?

– Не хочу разглашать конфиденциальные детали контракта. Но предполагается несколько другая система оплаты труда. Нужно понимать, что все мы не молодеем. То есть здесь все довольно объективно.

– На какой срок готовы продлить с ним контракт?

– Больше года в данных случаях не предлагаем. Стандартная история. (Виталий АРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Ромна Бабаева