Роман Бабаев: "Средняя посещаемость в 15 тысяч расстраивает ЦСКА"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что в клубе остались недовольны заполняемостью нового стадиона. По его словам, армейцы рассчитывали выйти на посещаемость в 20 тысяч зрителей. В прошлом сезоне она составила 15 тысяч.

– Наш самый неприятный вопрос – о посещаемости стадиона. Почему ЦСКА не удается регулярно заполнять арену?

– Конечно, это неприятная неожиданность. Не питали иллюзий, что на каждом матче будет "биток". Но и средняя посещаемость в 15 000, на которую мы вышли, нас расстраивает. Да, это в два раза больше, чем в Химках, но прирост не должен вводить в заблуждение. Сказались логистика и фактор своего стадиона.

– На какую цифру вы рассчитывали?

– Надеялись, выйдем на рубеж в 20 000. При этом хочу заметить: некоторые болельщики и журналисты ошибочно считают посещаемость, говоря о том, что на дерби со "Спартаком" мы не собрали аншлаг. Не забывайте, у нас почти 3000 посадочных мест - ВИП-ложи.

Для себя мы исходим из того, что если стадион собрал 27 000, то он полный. По экономическим причинам сейчас сложно заполнить 125 ВИП-лож. Да, мы существенно скорректировали ценовую политику для этих мест. Но пока, увы, порядка 2500 мест нужно выносить за скобки. Правильнее будет считать ложи – отдельно, обычные места – отдельно. (Виталий АРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Ромна Бабаева