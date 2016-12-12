Роман Бабаев: "Спортивный директор "Эвертона" даже не обмолвился о Дзагоеве"

Генеральный директор ЦСКА прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что уже зимой полузащитник Алан Дзагоев может перейти в "Эвертон". Он добавил, что спортивный директор английской команды приезжал на матч ЦСКА повидаться со знакомыми.
– На данный момент все эти разговоры абсолютно беспочвенны. Никаких обращений, предложений и даже звонков в клуб на эту тему не поступало. Другой вопрос, что Алан – футболист достаточно высокого уровня. И я не удивлюсь, что рано или поздно европейский клуб выйдет на нас с предложением по Дзагоеву.
– Сегодня такого предложения нет?
– Как я уже сказал, сейчас все это безосновательно. Более того, сидели вместе на трибуне со спортивным директором "Эвертона". Мы хорошо знакомы, он до этого работал в "Лестере", принимал участие в трансфере Мусы. Он просто приехал повидаться. У нас хорошие отношения. Мы с ним общались. Но он даже ни словом не обмолвился о том, что "Эвертон" рассматривает Алана в это трансферное окно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полная версия интервью Бабаева – в ближайшее время в "СЭ"
Леонид Слуцкий: "Не удивлюсь, если Дзагоев продолжит карьеру на более высоком уровне"
refes
CЭ стал желтой газетенкой. Нет серьезных аналитических статей, одно собирание и раздувание беспочвенных слухов + лоббирование чьих-то узких интересов. Даже близко не выдерживает конкуренции с самим собой момента создания. Профессионалы ушли.
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Паренек с Урала
Чего и стоило ожидать!
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