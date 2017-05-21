Роман Бабаев: "Спартак" – заслуженный чемпион"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 30-го тура премьер-лиги с "Анжи" (4:0) похвалил команду за результата в сезоне и за место в Лиге чемпионов-2017/18, передает корреспондент "СЭ" Ярослав СУСОВ.

– Всегда хочется быть первыми, но думаю, что итоговый результат для нас достойный, – сказал Бабаев. – Крайне непросто складывался для нас этот сезон: уход Слуцкого, Мусы, потеря Еременко, постоянные травмы Дзагоева, который является системообразующим игроком. Тем не менее, пятый год подряд команда попадает в Лигу чемпионов, семь лет – в медали. Были первые и вторые места, лишь один раз – третье. В целом результат очень достойный. Обидно, что чемпионат уже закончился, потому что команда провела хороший год. Ребята молодцы.

– "Спартак" – заслуженный чемпион?

– Конечно. Раз он имеет такое преимущество и показывает такую феноменальную результативность именно с точки зрения побед в концовках матчей.

– Многие говорят, что красно-белые – чемпионы лишь потому, что упал уровень чемпионата. По-вашему, класс команд действительно снизился?

– Так можно говорить про каждый чемпионат. Это разговоры в пользу бедных. Команда уверенно заняла первое место, и такие суждения некорректный. Да, в сослагательном наклонении можно рассуждать о том, сколько очков мы могли бы набрать или "Зенит".